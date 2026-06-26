Зеленский и президент Латвии обсудили соглашение о дронах

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, в ходе которого, в частности, речь шла о сотрудничестве в рамках Drone Deal.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, латвийский президент высоко оценил работу украинской команды специалистов в Латвии.

"Мы ценим это и всегда готовы помогать нашим друзьям экспертизой в области обороны и проверенным в условиях войны оборудованием", – отметил он.

Зеленский поблагодарил Латвию за недавнее решение о дополнительном взносе в программу PURL. Он подчеркнул, что каждый взнос означает больше спасенных жизней от российских атак.

В свою очередь Ринкевичс поздравил Украину с открытием первого переговорного кластера с ЕС.

"Позиция Латвии четкая и принципиальная: открытие остальных кластеров должно состояться как можно скорее, и мы надеемся, что и другие партнеры будут столь же принципиальными. Мы скоординировали наши позиции в контексте саммита НАТО и других контактов на уровне партнеров", – резюмировал украинский президент.

Как известно, 9 июня Украина и Латвия подписали соглашение о беспилотниках, так называемый Drone Deal.

Также Зеленский заявлял, что Украинаможет направлять экспертов в страны Балтии, чтобы помочь им наладить защиту от "заблудившихся" украинских беспилотников.

13 июня министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу со своим латвийским коллегой Райвисом Мелнисом, в ходе которой они согласовали совместные направления работы по развитию беспилотных систем.