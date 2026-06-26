Зеленський звільнив посла на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Ніжинського з посади посла на Кіпрі.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента, повідомляє "Європейська правда".

Ніжинський був призначений на посаду посла в Республіці Кіпр у липні минулого року, змінивши на цій посаді Руслана Німчинського.

Цього місяця видання LB.ua. повідомило, що Ніжинський написав про відставку на ім'я президента України Володимира Зеленського "у зв'язку з вимогою міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі". Він додав, що під час звільнення керується нормами закону України "Про дипломатичну службу".

Міністерство закордонних справ України в коментарі "Укрінформу" заперечило, що посол на Кіпрі добровільно подав у відставку. Там заявили, що подання про відкликання Ніжинського через незадовільні результати роботи вже було внесене. Також у відомстві зазначили, що посол не міг подати у відставку самостійно, бо таке право є лише в дипслужбовців категорії А з рангом Надзвичайного та Повноважного Посла.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року Володимир Зеленський оголосив про призначення 16 послів.