Президент Володимир Зеленський оголосив про призначення 16 послів у понеділок, 21 липня.

Про це стало відомо із його соцмереж, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що 21 липня вранці провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу президента.

Відтак вони фіналізували процес добору кандидатів на призначення послами України та оголосили про призначення 16 послів. Водночас український президент не уточнив, про кого йде мова.

"Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", – додав український президент.

Варто звернути увагу, що в новому уряді на чолі з Юлією Свириденко Сибіга був перепризначений на посаду очільника зовнішньополітичного відомства.

Ще в червні Сибіга повідомляв, що Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

Нещодавно ЗМІ писали, що Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити. Очікується, що новим послом у США повинна стати Ольга Стефанішина.

ЗМІ також інформували, що очікується до 20 нових призначень, зокрема у Бельгії, Швеції та Канаді.