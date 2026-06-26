Зеленский уволил посла на Кипре

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Нежинского с должности посла на Кипре.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента, сообщает "Европейская правда".

Нежинский был назначен на должность посла в Республике Кипр в июле прошлого года, сменив на этом посту Руслана Нимчинского.

В этом месяце издание LB.ua сообщило, что Нежинский написал заявление об отставке на имя президента Украины Владимира Зеленского "в связи с требованием министра иностранных дел Украины Сибиги А. И. выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести ущерб государству". Он добавил, что при увольнении руководствуется нормами закона Украины "О дипломатической службе".

Министерство иностранных дел Украины в комментарии "Укринформа" опровергло, что посол на Кипре добровольно подал в отставку. Там заявили, что представление об отзыве Нежинского из-за неудовлетворительных результатов работы уже было внесено. Также в ведомстве отметили, что посол не мог подать в отставку самостоятельно, поскольку такое право имеют только дипломатические сотрудники категории А с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Напомним, 21 июля 2025 года Владимир Зеленский объявил о назначении 16 послов.