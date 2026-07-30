Сибіга обговорив з главою МЗС Румунії інцидент з російською ракетою над Польщею

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про телефонну розмову з румунською колегою Оаною Цою; зокрема, вони обговорили інцидент з російською ракетою, що впала у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга розповів у своєму X.

Сибіга зазначив, що у розмові з очільницею МЗС Румунії подякував їй за принципову позицію щодо останнього масованого обстрілу з боку РФ.

I had a productive call with Romanian Foreign Minister @oana_toiu.



I thanked Romania for its steadfast support and solidarity with Ukraine, as well as for its principled position following Russia’s latest massive overnight attack against our country.



We highly value Romania’s… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 30, 2026

"Ми високо цінуємо важливий внесок Румунії у посилення безпеки в нашому регіоні. Обговорили вторгнення російської крилатої ракети до Польщі та висловили солідарність з польськими друзями. Підкреслив необхідність поновити дискусії про усі можливі способи захисту українського повітряного простору із залученням наших партнерів", – розповів очільник МЗС України.

Крім того, він заявив про нагальну потребу прискорити усю союзницьку допомогу для того, щоб Україна отримала підсилення ППО перед наступною зимою.

Також говорили про енергетичну співпрацю, регіональну безпеку і "практичні кроки для посилення стійкості наших країн до спільних загроз"; про виклики, пов’язані з системними ударами РФ по цивільних суднах у Чорному морі.

Як відомо, Румунія 24-26 липня три дні поспіль вперше збивала "Шахеди", що залетіли на територію країни. Бухарест після цих подій вислав дипломата російського посольства та відкликав свого посла в РФ для консультацій.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, умисно була спрямована на Польщу.

Водночас польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський не став виключати версію того, що інцидент був навмисним.