В ЄС критикують "небезпечних і нерозумних" політиків, які заперечують зміни клімату

Віцепрезидентка Єврокомісії Тереза Рібера різко розкритикувала тих, хто заперечує кліматичні зміни, звинувативши політиків, які заперечують зв’язок між глобальним потеплінням і руйнівними природними пожежами в Європі, в "обмані людей" та створенні загрози для їхнього життя.

Про це єврокомісарка заявила в інтерв’ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Рібера розкритикувала "небезпечних і нерозумних" європейських політиків, які ставлять під сумнів кліматичну науку та називають екологічну політику ідеологією, а не фактами.

"У Європарламенті з’явилося багато нових депутатів, політичних сил та національних політиків, які голосно виступають проти кліматичної науки та кліматичної політики. Це небезпечно, вони брешуть людям", – сказала вона.

На тлі масштабних лісових пожеж в Іспанії, Франції та Греції Рібера попередила, що кліматичний скептицизм підриває здатність Європи готуватися до дедалі руйнівніших стихійних лих.

Вона порівняла заперечення ролі зміни клімату у виникненні пожеж із роздачею алкоголю людям, які страждають на алкогольну залежність.

"Найнаочніший приклад – коли людина, яка обіймає державну посаду, каже, що можна пити стільки віскі, скільки захочеш, а потім сідати за кермо, бо дорожньо-транспортні пригоди ніяк не пов’язані з алкоголем, а залежать лише від стану дороги чи автомобіля. Це дурниця", – зазначила єврокомісарка.

Рібера відкинула твердження, що пожежі – це лише частина звичного для Європи сезонного циклу, і заявила, що зміна клімату призводить до появи "нових типів природних пожеж", які стають дедалі інтенсивнішими та становлять дедалі більшу загрозу для населених пунктів, інфраструктури, дикої природи та людських життів.

Цього літа від пожеж найбільше потерпають південь Франції та Іспанія, де вогонь спустошив десятки тисяч гектарів території і змусив евакуюватися сотні тисяч місцевих мешканців та туристів.

Обидві країни попросили про допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС, туди прибувають пожежники й техніка з інших країн-членів.