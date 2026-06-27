Рубіо розповів про підготовку візиту Трампа до Індії

Державний секретар Марко Рубіо розповів, що США готуються до візиту президента Дональда Трампа до Індії на початку наступного року.

Про це Рубіо повідомив агентству IANS, інформує "Європейська правда".

Рубіо заявив, що планує повернутися до Індії наприкінці цього року для підготовки до візиту президента.

Він охарактеризував хід торговельних переговорів як такий, що перебуває на "останніх дюймах", і висловив оптимізм щодо швидкого досягнення угоди.

Рубіо також зазначив, що Вашингтон хоче відігравати більш значну роль у задоволенні зростаючих енергетичних потреб Індії, додавши, що США можуть сприяти збільшенню світових поставок сирої нафти, зокрема з Венесуели, важку нафту якої індійські нафтопереробні заводи цілком здатні переробляти.

Варто зазначити, що 2 лютого Трамп після розмови з прем’єром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився припинити купувати російську нафту, що буде одним зі сприятливих чинників для швидшого завершення російсько-української війни.

А наприкінці січня Європейський Союз та Індія після майже двадцяти років переговорів уклали угоду про вільну торгівлю.