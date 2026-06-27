Рубио рассказал о подготовке визита Трампа в Индию

Государственный секретарь Марко Рубио сообщил, что США готовятся к визиту президента Дональда Трампа в Индию в начале следующего года.

Об этом Рубио сообщил агентству IANS, сообщает "Европейская правда".

Рубио заявил, что планирует вернуться в Индию в конце этого года для подготовки к визиту президента.

Он охарактеризовал ход торговых переговоров как находящийся на "последних дюймах" и выразил оптимизм относительно скорого достижения соглашения.

Рубио также отметил, что Вашингтон хочет играть более значительную роль в удовлетворении растущих энергетических потребностей Индии, добавив, что США могут способствовать увеличению мировых поставок сырой нефти, в частности из Венесуэлы, тяжелую нефть которой индийские нефтеперерабатывающие заводы вполне способны перерабатывать.

Стоит отметить, что 2 февраля Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что тот согласился прекратить закупки российской нефти, что станет одним из благоприятных факторов для скорейшего завершения российско-украинской войны.

А в конце января Европейский Союз и Индия после почти двадцати лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле.