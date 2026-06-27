Фицо против помощи Украине, которую планируют объявить на саммите НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против планов по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, которые сейчас находятся в стадии подготовки.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Словакии приводит Aktuality.

Комментарий Фицо касался предложения о многомиллиардной помощи Украине, по поводу которой должно быть принято решение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Словацкий премьер охарактеризовал готовящуюся помощь как "масштабную" и заявил, что в течение следующей недели он намерен провести встречу по этому вопросу на уровне высших конституционных должностных лиц с участием министра обороны Роберта Калиняка.

Он намерен вести переговоры так, чтобы словацкая делегация отправилась на саммит без мандата "вовлекать Словакию в дальнейшие военные займы или финансовые взносы".

Он также добавил, что не может помешать другим странам, которые "хотят скинуться на войну".

"Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-нибудь дрон, намеренно или непреднамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и у нас на повестке дня может оказаться третья мировая война. Поэтому от имени Словакии я заявляю: никакой поддержки войне, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины", – отметил он.

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.