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У Польщі заявили про "наступний етап" перемовин зі США щодо американської бази

Новини — Неділя, 28 червня 2026, 14:05 — Марія Ємець

В уряді Польщі заявили про "наступний етап" перемовин зі Сполученими Штатами щодо створення постійної американської бази на території країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X заявив віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Косіняк-Камиш оголосив, що перемовини з американською стороною щодо постійної бази у Польщі вийшли на наступний етап. 

"Після позитивної відповіді міністра оборони США на мою пропозицію ми перейшли на наступний етап обговорень. У Пентагоні триває перегляд розміщення американських сил – що буде основою для подальших рішень. Більша військова присутність США означатиме сильніше стримування і безпечнішу Польщу", – заявив віцепрем’єр. 

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі. 

Пізніше його заступник казав, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. 

Зазвичай у Польщі розміщені близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. 

Опитування на початку червня засвідчило, що польське суспільство розділилося майже навпіл в оцінці того, чи має бути на території Польщі нова військова база США.


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Польща США НАТО
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