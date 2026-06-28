У Польщі заявили про "наступний етап" перемовин зі США щодо американської бази

В уряді Польщі заявили про "наступний етап" перемовин зі Сполученими Штатами щодо створення постійної американської бази на території країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X заявив віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Косіняк-Камиш оголосив, що перемовини з американською стороною щодо постійної бази у Польщі вийшли на наступний етап.

Blisko 60% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce.



Po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na moją propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji.



Zwiększone zaangażowanie wojsk… – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 28, 2026

"Після позитивної відповіді міністра оборони США на мою пропозицію ми перейшли на наступний етап обговорень. У Пентагоні триває перегляд розміщення американських сил – що буде основою для подальших рішень. Більша військова присутність США означатиме сильніше стримування і безпечнішу Польщу", – заявив віцепрем’єр.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Пізніше його заступник казав, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі.

Зазвичай у Польщі розміщені близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі.

Опитування на початку червня засвідчило, що польське суспільство розділилося майже навпіл в оцінці того, чи має бути на території Польщі нова військова база США.



