В Польше заявили о новом этапе переговоров с США по поводу американской базы

В правительстве Польши заявили о новом этапе переговоров с Соединёнными Штатами по поводу создания постоянной американской базы на территории страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём X заявил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш объявил, что переговоры с американской стороной о постоянной базе в Польше вышли на следующий этап.

Blisko 60% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce.



Po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na moją propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji.



Zwiększone zaangażowanie wojsk… – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 28, 2026

"После положительного ответа министра обороны США на мое предложение мы перешли к следующему этапу обсуждений. В Пентагоне продолжается пересмотр размещения американских сил – это станет основой для дальнейших решений. Более значительное военное присутствие США будет означать более сильное сдерживание и более безопасную Польшу", – заявил вице-премьер.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Позже его заместитель заявил, что Соединенные Штаты выразили заинтересованность в возможном создании постоянной военной базы США в Польше.

Обычно в Польше размещено около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых находится там на ротационной основе.

Опрос в начале июня показал, что польское общество разделилось почти пополам в оценке того, должна ли быть на территории Польши новая военная база США.