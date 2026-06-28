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В Польше заявили о новом этапе переговоров с США по поводу американской базы

Новости — Воскресенье, 28 июня 2026, 14:05 — Мария Емец

В правительстве Польши заявили о новом этапе переговоров с Соединёнными Штатами по поводу создания постоянной американской базы на территории страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём X заявил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш объявил, что переговоры с американской стороной о постоянной базе в Польше вышли на следующий этап.

"После положительного ответа министра обороны США на мое предложение мы перешли к следующему этапу обсуждений. В Пентагоне продолжается пересмотр размещения американских сил – это станет основой для дальнейших решений. Более значительное военное присутствие США будет означать более сильное сдерживание и более безопасную Польшу", – заявил вице-премьер.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Позже его заместитель заявил, что Соединенные Штаты выразили заинтересованность в возможном создании постоянной военной базы США в Польше.

Обычно в Польше размещено около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых находится там на ротационной основе.

Опрос в начале июня показал, что польское общество разделилось почти пополам в оценке того, должна ли быть на территории Польши новая военная база США.

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Польша США НАТО
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