Латвія у межах угоди з Україною побудує спільне виробництво дронів під кордоном з РФ

Угода між Латвією і Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає спільне виробництво, у межах якого таке підприємство має з’явитись неподалік латвійсько-російського кордону.

Як повідомляє Delfi, про це вихідними у спілкуванні зі ЗМІ сказав прем’єр-міністр Андріс Кулбергс, пише "Європейська правда".

Кулбергс пояснив, що підписана на початку червня угода з Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає у тому числі спільне виробництво. Зокрема, планується швидке спорудження такого підприємства неподалік кордону Латвії з Росією.

Прем’єр зазначив, що уряд зробить усе необхідне для того, щоб це підприємство могло розміститися неподалік кордону. Кулбергс зазначив, що цьому регіону потрібна економічна активність, інвестиції та робочі місця.

Також Кулбергс розповів, що у липні-серпні уздовж кордонів країни з Білоруссю та РФ мають запрацювати нові рішення для протидії безпілотникам, які дозволять не застосовувати авіацію у разі кожної повітряної загрози.

Нагадаємо, угоду щодо співпраці у сфері БпЛА, так звану Drone Deal, підписали на першій зустрічі президента України Володимира Зеленського з Кулбергсом на полях саміту Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні на початку червня.

Андріс Кулбергс заявив, що ставить за мету, аби Латвія до кінця року вийшла на рівень України у захисті від дронів.