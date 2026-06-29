Латвия в рамках соглашения с Украиной построит совместное производство дронов под границей с РФ

Соглашение между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере беспилотных систем предусматривает совместное производство, в рамках которого такое предприятие должно появиться недалеко от латвийско-российской границы.

Как сообщает Delfi, об этом на выходных в общении со СМИ сказал премьер-министр Андрис Кулбергс, пишет "Европейская правда".

Кулбергс пояснил, что подписанное в начале июня соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере беспилотных систем предусматривает в том числе совместное производство. В частности, планируется быстрое сооружение такого предприятия недалеко от границы Латвии с Россией.

Премьер отметил, что правительство сделает всё необходимое для того, чтобы это предприятие могло разместиться неподалеку от границы. Кулбергс отметил, что этому региону нужна экономическая активность, инвестиции и рабочие места.

Также Кулбергс рассказал, что в июле-августе вдоль границ страны с Беларусью и РФ должны заработать новые решения для противодействия беспилотникам, которые позволят не применять авиацию в случае каждой воздушной угрозы.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в сфере БпЛА, так называемую Drone Deal, подписали на первой встрече президента Украины Владимира Зеленского с Кулбергсом на полях саммита Нордично-Балтийской восьмерки в Таллинне в начале июня.

Андрис Кулбергс заявил, что ставит целью для Латвии до конца года выйти на уровень Украины в защите от дронов.