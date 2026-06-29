В Эстонии протестовали против размещения в тюрьмах страны шведских заключенных

В эстонском городе Тарту в воскресенье состоялась акция протеста против соглашения между Эстонией и Швецией об аренде тюрьмы на сумму в несколько миллионов евро.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Швеция будет выплачивать Эстонии 30,6 млн евро в год за размещение до 300 заключенных, а также 8 500 евро в месяц за каждого дополнительного заключенного.

Их разместят в наполовину пустой Тартуской тюрьме на юге Эстонии начиная со второй половины 2026 года.

"Шведы подарили нам фрикадельки и Пеппи [Длинныйчулок], но свои отбросы пусть оставляют себе", – сказала член Тартуского городского совета Сандра Лаур.

Также в акции протеста приняли участие несколько политиков от оппозиционных сил.

В начале этого месяца эстонский парламент утвердил поправки к закону, позволяющие переводить иностранных заключенных в эстонские тюрьмы.

Эстония также ратифицировала соглашение со Швецией о сотрудничестве в сфере пенитенциарной системы.

Соглашение предусматривает использование до 400 камер в Тартуской тюрьме для размещения до 600 шведских заключенных. Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью его продления еще на три года.

Заключенные, которых переведут в Тартускую тюрьму, – это мужчины, отбывающие наказание, как правило, за насильственные или связанные с наркотиками преступления. Им будут разрешать покидать территорию тюрьмы только в исключительных случаях.

В феврале стало известно, что правительство Бельгии начнет переговоры с Эстонией по аренде камер в эстонских тюрьмах.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пуста, тогда как во многих странах ЕС ситуация противоположная.