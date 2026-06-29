Список реформ Ukraine Facility у рамках пакета на 90 млрд передали на затвердження у Раду ЄС

Оновлений план механізму Ukraine Facility, який включає в себе список реформ, що має здійснити Україна для отримання другої бюджетної частини з пакета на 90 млрд євро від ЄС у сумі 8,35 млрд євро у 2026 році, схвалений на рівні Європейської комісії та переданий на затвердження у Раду ЄС.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі у понеділок, 29 липня, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Оновлений в рамках 90 млрд кредиту ЄС механізм Ukraine Facility перебуває на затвердженні у Раді ЄС з тим, щоб розпочати виплати на підтримку українського бюджету.

"У контексті кредиту на підтримку України одним із документів, який потребував повторного обговорення та внесення змін, був План для України (Ukraine Plan) – перелік реформ, які Україна має виконати, щоб отримати фінансову підтримку в межах механізму Ukraine Facility. Цей документ був обговорений та узгоджений з українськими партнерами. З нашого боку ця робота завершена", – розповів Мерсьє.

Він повідомив, що Єврокомісія "надіслала цей документ до Ради ЄС".

"Саме Рада ЄС має затвердити оновлений план для України", – наголосив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", уряд України схвалив узгоджені з Єврокомісією зміни до плану Ukraine Facility ще 11 червня.

З новим планом ЄС встановлює суворіші умови щодо реформ для отримання Україною макрофінансових траншів – тим часом Київ чинить опір проханням Брюсселя.

Докладніше – в матеріалі Більше грошей в обмін на реформи. Які вимоги додав ЄС у програму фінансування України.