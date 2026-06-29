Список реформ Ukraine Facility в рамках пакета на 90 млрд передан на утверждение в Совет ЕС

Обновленный план механизма Ukraine Facility, включающий список реформ, которые должна осуществить Украина для получения второй бюджетной части из пакета 90 млрд евро от ЕС в сумме 8,35 млрд евро в 2026 году, одобрен на уровне Европейской комиссии и передан на утверждение в Совет ЕС.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе в понедельник, 29 июля, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Обновленный в рамках 90 млрд кредита ЕС механизм Ukraine Facility находится на утверждении в Совете ЕС с тем, чтобы начать выплаты в поддержку украинского бюджета.

"В контексте кредита в поддержку Украины одним из документов, который требовал повторного обсуждения и внесения изменений, был План для Украины (Ukraine Plan) – перечень реформ, которые Украина должна выполнить, чтобы получить финансовую поддержку в рамках механизма Ukraine Facility. Этот документ был обсужден и согласован с украинскими партнерами. С нашей стороны эта работа завершена", – рассказал Мерсье.

Он сообщил, что Еврокомиссия "направила этот документ в Совет ЕС".

"Именно Совет ЕС должен утвердить обновленный план для Украины", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", правительство Украины одобрило согласованные с Еврокомиссией изменения в план Ukraine Facility еще 11 июня.

С новым планом ЕС устанавливает более строгие условия по реформам для получения Украиной макрофинансовых траншей – тем временем Киев сопротивляется просьбам Брюсселя.

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