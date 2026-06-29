Спецслужби Латвії не бачать ознак, що РФ здатна широкомасштабно атакувати країни Балтії

У короткостроковій перспективі Росія може здійснювати гібридні атаки, однак ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька, заявили в латвійському Бюро з питань охорони Конституції (SAB).

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Як зазначило бюро, існує ймовірність, що в короткостроковій перспективі Росія здійснюватиме гібридні атаки та провокації проти країн Балтії, щоб таким чином посилити психологічний тиск на країни НАТО, посадових осіб та суспільство.

Мета такого тиску – домогтися, щоб країни Альянсу, побоюючись можливої ескалації, зменшили підтримку України або були готові піти на поступки Росії в контексті війни та її можливого дипломатичного врегулювання.

Для потенційного досягнення цих цілей РФ останнім часом вже посилила психологічно-інформаційні кампанії проти західних країн, зазначили в SAB.

Однак, як вказало бюро, ймовірність того, що подібні провокації з боку Росії можуть виявитися ефективними й змусити НАТО змінити політику підтримки України, дуже низька.

Як зазначає SAB, посилення тиску Москви на Альянс, ймовірно, значною мірою пов’язане з її нездатністю домогтися військових успіхів в Україні, а також зі зростанням внутрішньополітичного та економічного тиску на режим Владіміра Путіна.

Незважаючи на можливі гібридні атаки, ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька.

РФ не має можливостей для здійснення такого нападу, оскільки більша частина її військових ресурсів зосереджена на фронті в Україні, зазначає бюро.

В литовському Міністерстві оборони раніше також заявили, що наразі немає ознак того, що Росія готується до великомасштабного військового нападу на країни Балтії, але загроза диверсії проти Литви залишається високою.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Латвійська розвідка попередила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.

Голова Агентства розвідки Польщі (AW) Павел Шота припустив, що Росія може використати "зелених чоловічків" для провокацій у країнах Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО.