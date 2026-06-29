Спецслужбы Латвии не видят признаков того, что РФ способна широкомасштабно атаковать страны Балтии

В краткосрочной перспективе Россия может осуществлять гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционного нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низкая, заявили в латвийском Бюро по вопросам охраны Конституции (SAB).

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Как отметило бюро, существует вероятность того, что в краткосрочной перспективе Россия будет осуществлять гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общество.

Цель такого давления – добиться, чтобы страны Альянса, опасаясь возможной эскалации, сократили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования.

Для потенциального достижения этих целей РФ в последнее время уже усилила психологически-информационные кампании против западных стран, отметили в SAB.

Однако, как указало бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низкая.

Как отмечает SAB, усиление давления Москвы на Альянс, вероятно, в значительной степени связано с её неспособностью добиться военных успехов в Украине, а также с ростом внутриполитического и экономического давления на режим Владимира Путина.

Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционного нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низкая.

У РФ нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть её военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает бюро.

В литовском Министерстве обороны ранее также заявили, что на данный момент нет признаков того, что Россия готовится к крупномасштабному военному нападению на страны Балтии, но угроза диверсии против Литвы остаётся высокой.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может организовать "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Латвийская разведка предупредила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.

Глава Агентства разведки Польши (AW) Павел Шота предположил, что Россия может использовать "зеленых человечков" для провокаций в странах Балтии, чтобы проверить реакцию НАТО.