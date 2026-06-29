Ердоган каже, що Туреччина працює над відновленням переговорів для завершення війни

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина працює над відновленням переговорів для завершення російсько-української війни.

Про це повідомило Управління з питань комунікацій президента Туреччини у понеділок, пише "Європейська правда".

Заява Ердогана пролунала у телефонній розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомили в управлінні.

"Наш президент зазначив, що Туреччина докладає зусиль для того, щоб війна між Росією та Україною завершилася тривалим миром, і працює над відновленням переговорів та активізацією дипломатичного процесу". – сказано у повідомленні.

Також під час розмови Ердоган висловив сподівання, що на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі у липні, буде продемонстровано тверду волю до зміцнення оборони Європи в рамках НАТО та збереження "трансатлантичного зв’язку".

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.