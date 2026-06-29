Эрдоган заявляет, что Турция работает над возобновлением переговоров с целью прекращения войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает над возобновлением переговоров с целью прекращения российско-украинской войны.

Об этом сообщило Управление по коммуникациям президента Турции в понедельник, пишет "Европейская правда".

Заявление Эрдогана прозвучало во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщили в управлении.

"Наш президент отметил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы война между Россией и Украиной завершилась прочным миром, и работает над возобновлением переговоров и активизацией дипломатического процесса", – говорится в сообщении.

Также в ходе беседы Эрдоган выразил надежду, что на саммите лидеров НАТО, который состоится в Анкаре в июле, будет продемонстрирована твердая воля к укреплению обороны Европы в рамках НАТО и сохранению "трансатлантической связи".

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.