Евросоюз введет таможенный сбор на недорогие посылки, чтобы сдержать дешевый импорт из Китая

Европейская комиссия объявила о введении таможенного сбора в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, чтобы ограничить поток дешевых товаров из Китая и поддержать европейских ритейлеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Новый сбор вступит в силу со среды и фактически отменит правило, позволявшее потребителям беспошлинно заказывать товары стоимостью до 150 евро.

В Еврокомиссии заявляют, что отмена льготного режима должна замедлить стремительный рост импорта дешевых товаров, прежде всего из Китая. По данным ведомства, количество мелких посылок, поступающих в ЕС, выросло более чем в четыре раза: с 1,3 млрд в 2022 году до 5,9 млрд в 2025-м.

Около 90% таких отправлений поступают именно из Китая. Значительную долю этого потока обеспечивают онлайн-платформы Shein и Temu, которые усилили конкуренцию для европейских магазинов, установив низкие цены.

Как отметил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, развитие онлайн-торговли способствовало сокращению традиционного ритейла и "опустошению" центральных торговых улиц в европейских городах, что негативно сказывается на местной занятости и общественной жизни.

В то же время общественные организации, защищающие права потребителей, еще в прошлом году предупреждали о "лавине дешевых импортных товаров" из третьих стран. По их словам, массовый рост продаж через платформы типа Shein и Temu создает серьезное давление на европейский бизнес и вынуждает местные компании закрываться.

Напомним, с 1 октября в Молдове начнут взимать 20% НДС с покупок до 150 евро на международных онлайн-платформах.

В Украине введение НДС на недорогие посылки является условием для получения финансирования от ЕС на сумму 90 млрд евро.

26 мая Верховная Рада не смогла одобрить отмену освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости (до 150 евро).