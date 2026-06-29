Верховний суд США відхилив апеляцію Трампа щодо штрафу у справі про домагання

Верховний суд США відмовився в понеділок розглядати клопотання президента Дональда Трампа про скасування вироку на суму 5 мільйонів доларів на користь Джин Керролл у справі, в якій присяжні визнали його винним у сексуальному насильстві над колишньою колумністкою журналу, а потім – у наклепі на неї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Судді відхилили апеляцію Трампа після того, як суд нижчої інстанції підтвердив вирок присяжних 2023 року та відкинув аргументи президента США про те, що судовий процес був несправедливим, оскільки суддя недопустимо дозволив присяжним заслухати докази щодо його нібито минулих сексуальних зловживань.

Міністерство юстиції за вказівкою Трампа розпочало кримінальне розслідування щодо Керролл, як і щодо кількох інших супротивників президента. Розслідування, про яке стало відомо в травні, було зосереджене на тому, чи надала Керролл неправдиві свідчення у двох цивільних позовах, які вона виграла проти Трампа.

Адвокати Трампа заявили у Верховному суді, що суддя першої інстанції "помилково дозволив представити присяжним свідчення щодо численних звинувачень, які датуються кількома десятиліттями тому, є неперевіреними та не пов’язаними з цією справою", порушивши федеральні правила, що регулюють допуск доказів у судовій справі.

"Керролл чекала понад 20 років, щоб безпідставно звинуватити Дональда Трампа, політичного опонента, лише після того, як він став 45-м президентом, коли вона могла завдати йому максимальної політичної шкоди та отримати власну вигоду", – написали його адвокати у позовній заяві.

Нью-йоркська письменниця та колумністка Е. Джин Керролл стверджує, що у 1996 році Трамп домагався її в примірочній торгового центру на Мангеттені.

Президент США у 2019 році заперечив звинувачення, пояснивши це тим, що Керролл "не в його смаку". Жінка подала в суд на Трампа, звинувативши його у завданні шкоди її репутації.

У січні 2024 року присяжні визнали Трампа винним і присудили Керролл 83,3 млн доларів компенсації – 18,3 млн доларів за моральну шкоду та шкоду репутації та 65 млн доларів штрафних збитків. Торік у вересні суд відхилив апеляцію американського президента на це рішення.

Аналогічний позов Керролл проти Трампа стосувався його допису в соцмережі у 2022 році – за нього президент США має сплатити 5 млн доларів. Трамп заявляв тоді про плани оскаржити вирок у Верховному суді.