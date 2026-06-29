Верховный суд США отклонил апелляцию Трампа на штраф в деле о домогательствах

Верховный суд США отказался в понедельник рассматривать ходатайство президента Дональда Трампа об отмене приговора на сумму 5 миллионов долларов в пользу Джин Кэрролл по делу, в котором присяжные признали его виновным в сексуальном насилии над бывшей колумнисткой журнала, а затем – в клевете в ее адрес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Судьи отклонили апелляцию Трампа после того, как суд низшей инстанции подтвердил вердикт присяжных 2023 года и отверг аргументы президента США о том, что судебный процесс был несправедливым, поскольку судья недопустимым образом позволил присяжным заслушать доказательства относительно его якобы прошлых сексуальных злоупотреблений.

Министерство юстиции по указанию Трампа начало уголовное расследование в отношении Кэрролл, а также нескольких других противников президента. Расследование, о котором стало известно в мае, было сосредоточено на том, давала ли Кэрролл ложные показания по двум гражданским искам, которые она выиграла против Трампа.

Адвокаты Трампа заявили в Верховном суде, что судья первой инстанции "ошибочно разрешил представить присяжным показания по многочисленным обвинениям, которые датируются несколькими десятилетиями назад, являются непроверенными и не имеют отношения к данному делу", нарушив федеральные правила, регулирующие допуск доказательств в судебном деле.

"Кэрролл ждала более 20 лет, чтобы безосновательно обвинить Дональда Трампа, политического оппонента, только после того как он стал 45-м президентом, когда она могла нанести ему максимальный политический ущерб и извлечь собственную выгоду", – написали его адвокаты в исковом заявлении.

Нью-йоркская писательница и обозревательница Э. Джин Кэрролл утверждает, что в 1996 году Трамп домогался её в примерочной торгового центра на Манхэттене.

Президент США в 2019 году опроверг обвинения, объяснив это тем, что Кэрролл "не в его вкусе". Женщина подала в суд на Трампа, обвинив его в нанесении ущерба ее репутации.

В январе 2024 года присяжные признали Трампа виновным и присудили Кэрролл 83,3 млн долларов компенсации – 18,3 млн долларов за моральный ущерб и ущерб репутации и 65 млн долларов штрафных убытков. В сентябре прошлого года суд отклонил апелляцию американского президента на это решение.

Аналогичный иск Кэрролл против Трампа касался его поста в социальной сети в 2022 году – за него президент США должен выплатить 5 млн долларов. Трамп заявлял тогда о планах обжаловать приговор в Верховном суде.