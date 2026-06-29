Польська PGZ може зайнятись ремонтом українських F-16 та МіГ-29

Польський оборонний холдинг "Польська група озброєнь" (PGZ) розглядає можливість модернізації українських F-16 та МіГ-29.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова правління PGZ Адам Лешкевич, передає "Європейська правда".

За його словами, зараз триває співпраця між кількома польськими компаніями, які входять до складу PGZ, й українськими виробниками озброєнь. Лешкевич нагадав, що на початкових етапах вона стосувалася бронетехніки, зокрема купівлі Україною самохідних артилерійських установок Krab, які виробляються на меткомбінаті "Cтальова Воля" (Huta Stalowa Wola).

"Сьогодні ми також обговорюємо підтримку, ремонт і сервісне обслуговування українських літаків F-16 та МіГ-29, переданих Україні партнерами. Крім того, вже співпрацюємо у виробництві окремих компонентів для боєприпасів і ракет для української армії", – підкреслив голова правління польської PGZ.

Він додав, що одночасно з цим польський холдинг відкриває нові напрями співробітництва з українською стороною.

"Прикладом цього є підписаний меморандум про наміри з TAF Industries. Ми бачимо перспективу співпраці з цією українською компанією у сфері безпілотників і сподіваємося домовитися як щодо передачі технологій, так і щодо виробництва", – наголосив Лешкевич.

Нещодавно заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик повідомив, що між Польщею та Україною тривають переговори щодо запланованої передачі винищувачів МіГ-29. Він пояснив, що поставки літаків ще не відбулися, оскільки Польща очікує на вирішення питання щодо передачі українських безпілотних технологій.

Міністр оборони Михайло Федоров у січні заявив, що Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.