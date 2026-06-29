Польская PGZ может заняться ремонтом украинских F-16 и МиГ-29

Польский оборонный холдинг "Польская группа вооружений" (PGZ) рассматривает возможность модернизации украинских F-16 и МиГ-29.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил председатель правления PGZ Адам Лешкевич, передает "Европейская правда".

По его словам, в настоящее время продолжается сотрудничество между несколькими польскими компаниями, входящими в состав PGZ, и украинскими производителями вооружений. Лешкевич напомнил, что на начальных этапах оно касалось бронетехники, в частности закупки Украиной самоходных артиллерийских установок Krab, которые производятся на металлургическом комбинате "Сталевая Воля" (Huta Stalowa Wola).

"Сегодня мы также обсуждаем поддержку, ремонт и техническое обслуживание украинских самолетов F-16 и МиГ-29, переданных Украине партнерами. Кроме того, уже сотрудничаем в производстве отдельных компонентов для боеприпасов и ракет для украинской армии", – подчеркнул председатель правления польской PGZ.

Он добавил, что одновременно с этим польский холдинг открывает новые направления сотрудничества с украинской стороной.

"Примером этого является подписанный меморандум о намерениях с TAF Industries. Мы видим перспективу сотрудничества с этой украинской компанией в сфере беспилотников и надеемся договориться как о передаче технологий, так и о производстве", – подчеркнул Лешкевич.

Недавно заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик сообщил, что между Польшей и Украиной ведутся переговоры о запланированной передаче истребителей МиГ-29. Он пояснил, что поставки самолетов еще не состоялись, поскольку Польша ожидает решения вопроса о передаче украинских беспилотных технологий.

Министр обороны Михаил Федоров в январе заявил, что Украина и Польша углубляют сотрудничество в оборонной сфере, в частности в вопросе укрепления Воздушных сил, и будут совместно работать над модернизацией истребителей МиГ-29, которые польская сторона планирует передать.