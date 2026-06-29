Брюссель применшив критику Ватикану про подвійні стандарти ЄС щодо війни

У понеділок ЄС наполіг на своїй прихильності до міжнародного права після того, як минулого тижня Ватикан звинуватив Брюссель у застосуванні подвійних стандартів щодо війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи минулої п’ятниці на закритій конференції Папи Лева XIV, присвяченій темі війни, кардинал Віктор Мануель Фернандес, глава доктринального відділу Ватикану, заявив, що уряди дедалі частіше посилаються на міжнародне право, керуючись політичною вигодою, а не універсальними принципами.

Він звинуватив ЄС у непослідовності у зовнішній політиці. Мовляв, Євросоюз накладає санкції на одні країни та надає військову й фінансову підтримку іншим, навіть коли в інших регіонах відбуваються, за його словами, "більш серйозні вторгнення з ще жорстокішими наслідками".

Ця суперечність, на думку Фернандеса, відображає політичні та економічні інтереси, а не стабільну прихильність до міжнародного права.

Брюссель, у свою чергу, утримався від прямої реакції на цю критику. "Зазвичай ми не коментуємо коментарі", – заявила в понеділок виданню головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

Речник Європейської служби зовнішніх справ Ануар Ель Ануні зазначив, що ЄС "закликає до дотримання міжнародного права – завжди і за будь-яких обставин". Він підкреслив, що ЄС засуджує "порушення прав людини, вбивства журналістів, напади на цивільне населення, зокрема на цивільну інфраструктуру", де б вони не відбувалися.

8 червня Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до "глибокої кризи".

Повідомляли також, що Папа Римський Лев XIV відвідає Францію з 25 по 28 вересня з офіційним державним візитом, який стане першою офіційною поїздкою глави Ватикану до цієї країни за майже два десятиліття.