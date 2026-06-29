Брюссель смягчил критику Ватикана в отношении двойных стандартов ЕС по поводу войны

В понедельник ЕС подтвердил свою приверженность международному праву после того, как на прошлой неделе Ватикан обвинил Брюссель в применении двойных стандартов в отношении войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Выступая в минувшую пятницу на закрытой конференции Папы Льва XIV, посвященной теме войны, кардинал Виктор Мануэль Фернандес, глава доктринального отдела Ватикана, заявил, что правительства все чаще ссылаются на международное право, руководствуясь политической выгодой, а не универсальными принципами.

Он обвинил ЕС в непоследовательности во внешней политике. Мол, Евросоюз вводит санкции против одних стран и оказывает военную и финансовую поддержку другим, даже когда в других регионах происходят, по его словам, "более серьезные вторжения с еще более жестокими последствиями".

Это противоречие, по мнению Фернандеса, отражает политические и экономические интересы, а не стабильную приверженность международному праву.

Брюссель, в свою очередь, воздержался от прямой реакции на эту критику. "Обычно мы не комментируем комментарии", – заявила в понедельник изданию главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньйо.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Ануар Эль Ануни отметил, что ЕС "призывает к соблюдению международного права – всегда и при любых обстоятельствах". Он подчеркнул, что ЕС осуждает "нарушения прав человека, убийства журналистов, нападения на гражданское население, в частности на гражданскую инфраструктуру", где бы они ни происходили.

8 июня Папа Римский Лев XIV в выступлении перед парламентом Испании заявил, что эскалация конфликтов, углубление поляризации и повсеместное пренебрежение правами человека подтолкнули мир к "глубокому кризису".

Сообщалось также, что Папа Римский Лев XIV посетит Францию с 25 по 28 сентября с официальным государственным визитом, который станет первой официальной поездкой главы Ватикана в эту страну за почти два десятилетия.