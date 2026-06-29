На Мальті обвалилася частина відомої скельної арки, загинув турист

26-річний китайський турист катався на гідроциклі під відомою скельною аркою на острові Коміно на Мальті, коли на нього раптово впали уламки і він опинився під водою.

Про це повідомляє видання Times of Malta, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в суботу, 27 червня, приблизно о 19:00: природна скельна арка обвалилася, коли під нею проходив гідроцикл.

За словами очевидця подій, "лише за 10 хвилин до інциденту" на арці стояли люди. Джерела повідомили Times of Malta, що арка обвалилася одразу після того, як чоловік стрибнув з неї в море.

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Йому вдалося вибратися з води, але він отримав легкі травми. Його доставили до лікарні.

Гідроцикл, на якому перебували двоє людей, постраждав від падіння каміння та був знищений, у воді плавали уламки. Чоловік загинув, а жінка отримала тяжкі травми та була доставлена ​​до лікарні для надання медичної допомоги. Її травми не вважаються небезпечними для життя.

На місці події були розміщені водолази з командування Збройних сил Мальти. Зрештою під водою знайшли тіло китайського туриста, який не подавав ознак життя.

Скельне утворення "Слони, що цілуються" розташоване на Коміно, невеликому острові на північний захід від головного острова Мальта.

Після смерті туриста мальтійський магістрат розпочав розслідування інциденту, і слідчі досі з'ясовують обставини трагедії.

В лютому відома скельна формація на узбережжі Італії, відома як "Арка закоханих", обвалилася у день святого Валентина після кількох днів негоди.

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