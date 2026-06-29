На Мальте обрушилась часть известной скальной арки, погиб турист

26-летний китайский турист катался на гидроцикле под известной скальной аркой на острове Комино на Мальте, когда на него внезапно обрушились обломки и он оказался под водой.

Об этом сообщает издание Times of Malta, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в субботу, 27 июня, примерно в 19:00: природная скальная арка обрушилась, когда под ней проходил гидроцикл.

По словам очевидца событий, "всего за 10 минут до инцидента" на арке стояли люди. Источники сообщили Times of Malta, что арка обрушилась сразу после того, как мужчина прыгнул с нее в море.

Иллюстративное фото Источник: shutterctock

Ему удалось выбраться из воды, но он получил легкие травмы. Его доставили в больницу.

Гидроцикл, на котором находились двое людей, пострадал от падения камней и был уничтожен, в воде плавали обломки. Мужчина погиб, а женщина получила тяжкие травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Ее травмы не считаются опасными для жизни.

На месте происшествия были задействованы водолазы из командования Вооружённых сил Мальты. В итоге под водой обнаружили тело китайского туриста, не подававшего признаков жизни.

Скальное образование "Целующиеся слоны" расположено на Комино, небольшом острове к северо-западу от главного острова Мальта.

После смерти туриста мальтийский магистрат начал расследование инцидента, и следователи до сих пор выясняют обстоятельства трагедии.

В феврале известная скальная формация на побережье Италии, известная как "Арка влюбленных", обрушилась в день святого Валентина после нескольких дней непогоды.

В конце января на Сицилии в городе Нишеми, что в провинции Кальтаниссетта, произошел масштабный оползень, который вынудил около 1000 жителей срочно покинуть свои дома.