В администрации Трампа предлагают ввести пошлины против десятков стран и ЕС из-за принудительного труда

В администрации американского президента Дональда Трампа намерены ввести новые пошлины против основных торговых партнеров США, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений по поводу принудительного труда.

Об этом говорится в отчете Управления торгового представителя США, отрывки из которого опубликовало Politico, пишет "Европейская правда".

Расследование, проведенное офисом торгового представителя, рекомендовало ввести пошлины на товары из 60 стран из-за их неспособности ввести и обеспечить выполнение законов, запрещающих товары, изготовленные с использованием принудительного труда.

Отмечается, что это одно из двух масштабных торговых расследований, которые американская администрация начала в начале весны, пытаясь восстановить глобальные тарифы Трампа, отмененные Верховным судом в феврале.

"Неспособность наших важнейших торговых партнеров решить проблему импорта товаров, изготовленных с применением принудительного труда, неприемлема. Это создает ситуацию, когда американские работники вынуждены конкурировать на мировом уровне в неравных условиях. Мы больше не будем терпеть это неравенство", – заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Расследование показало, что Европейский Союз и пять стран – Канада, Эквадор, Индонезия, Мексика и Пакистан – не смогли обеспечить эффективное соблюдение действующих законов о запрете принудительного труда. В отчете рекомендуется ввести в отношении них 10-процентную пошлину.

Такую же тарифную ставку рекомендуется применить к еще девяти странам, которые взяли на себя обязательства по решению этой проблемы путем подписания торговых соглашений с США. Это, в частности, Тайвань, Аргентина, а также Великобритания, которая "ввела частичный режим" для предотвращения принудительного труда в своих цепочках поставок.

Остальные 44 страны столкнутся с тарифной ставкой 12,5%, включая таких основных торговых партнеров США, как Япония и Южная Корея.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что введет новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

Тогда стало известно, что офис торгового представителя США готовит масштабные расследования в отношении более десятка стран в соответствии с разделом 301 Закона о торговле, в котором речь идет о "избыточных производственных мощностях". Такие действия необходимы Вашингтону для введения односторонних пошлин на импорт из определенных стран, которые, как считается, применяют недобросовестную торговую практику.