В Европарламенте предостерегли США от введения новых тарифов

В комитете по международной торговле Европарламента осудили отчет Управления торгового представителя США, в котором рекомендуется ввести пошлины против ЕС за нарушения, касающиеся принудительного труда.

Об этом глава комитета Бернд Ланге заявил агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Чиновник отметил, что любые новые тарифы США, которые превышают ставки, предусмотренные торговым соглашением с ЕС, будут неприемлемыми, а выводы отчета торгового представителя являются "абсолютно абсурдными".

Ланге выразил убеждение, что администрация США намеренно ищет оправдание новым тарифам.

"Хотя этого и следовало ожидать, расследование и его выводы абсолютно абсурдны. После неудачи в Верховном суде правительство США отчаянно ищет новую правовую основу для своей тарифной политики. Видно, что сейчас используется каждый возможный повод для оправдания действующих тарифов или подготовки новых", – сказал он.

Ланге заявил, что в конце 2024 года Европейский Союз принял самое строгое в мире законодательство против продукции, изготовленной с использованием принудительного труда, поэтому обвинения офиса торгового представителя США являются безосновательными.

"Все больше складывается впечатление, что сначала ищут тарифную меру, а только потом находят соответствующее правовое обоснование. Подход здесь такой: если что-то не подходит, сделайте так, чтобы оно подходило", – сказал чиновник.

Его заявление стало ответом на отчет Управления торгового представителя США, в котором рекомендуется ввести новые тарифы против 60 стран и Европейского Союза из-за "неспособности ввести и обеспечить выполнение законов, запрещающих товары, изготовленные с использованием принудительного труда".

О подготовке таких расследований стало известно еще в марте после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Стоит отметить, что введение новых пошлин против ЕС будет противоречить торговому соглашению, к ратификации которого приближается Европарламент.