Погранслужба Латвии: наши ресурсы на границе с Беларусью загружены на 200%

Ресурсы Государственной пограничной службы (ГПС) Латвии на латвийско-белорусской границе в настоящее время загружены на 200%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава латвийской пограничной службы Гунтис Пуятс, его цитирует Delfi.

По словам главы ведомства, в этом году пограничная служба уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года свидетельствует, что эта цифра может быть превышена.

Пуятс отметил, что зимний период был более спокойным, но в условиях гибридной угрозы нарушители границы могут быть задействованы и зимой.

Инструментализация миграции, по его словам, происходит по разным причинам, в частности в ответ на политические решения и заявления Латвии. Он также связывает это с запретом для общественных СМИ вести вещание на русском языке, с пропагандистскими сообщениями об украинских дронах и якобы "открытом небе".

Пуятс сказал, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю.

В Латвии до 30 июня действует режим усиленной охраны в регионах на границе с Беларусью из-за повышенного потока нелегальных мигрантов.

Напомним, в целом гибридный миграционный кризис на границе балтийских государств и Польши с Беларусью начался летом 2021 года при негласном содействии режима Александра Лукашенко, что выглядит как месть за санкции и критику репрессий в Беларуси.

В конце апреля литовские пограничники задержали на границе с Беларусью рекордное для 2026 года за сутки количество мигрантов – 50 человек.

А в мае в литовском городе Кальвария, по пути в Польшу, пограничники задержали гражданку Латвии, которая незаконно перевозила в своем автомобиле мигрантов из соседней страны.