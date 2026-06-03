У Молдові ставлять під сумнів заяви про інтерес придністровців до громадянства РФ
Кишинів не має достовірних даних про те, скільки мешканців невизнаного Придністров’я зацікавились отриманням громадянства Росії, та ставлять під сумнів цифри, які наводять Тирасполь і російське посольство.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь зазначив, що реальна чисельність придністровців, які зацікавились російським громадянством за спрощеною процедурою – невідома, і він би не довіряв заявам Тирасполя і російського посольства.
"Ми не володіємо реальними цифрами. Зважаючи на творчий підхід, який застосовують у Тирасполі, можна допустити, що їх могли намалювати й більшими. Я навіть здивований, що поки це лише 36 тисяч", – зазначив посадовець.
"Це пропагандистська акція, спрямована на те, щоб "врівноважити" активний рух до реінтеграції Молдови", – додав Ківерь.
Нагадаємо, у травні правитель РФ підписав указ про можливість для мешканців Придністров’я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою.
У Кишиневі після цього наголосили, що такі російські пропозиції мають свої ризики – зокрема, з набуттям російського громадянства придністровці ризикують отримати повістку та опинитись на війні.
2 червня у так званому МЗС невизнаного регіону заявили, що спрощеним отриманням російського громадянства зацікавились 36 тисяч придністровців; ідентичні цифри назвали у посольстві РФ.