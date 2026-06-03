В Молдове ставят под сомнение заявления об интересе приднестровцев к гражданству РФ

Кишинев не имеет достоверных данных о том, сколько жителей непризнанного Приднестровья заинтересовались получением гражданства России, и ставят под сомнение цифры, которые приводят Тирасполь и российское посольство.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь отметил, что реальная численность приднестровцев, которые заинтересовались российским гражданством по упрощенной процедуре, неизвестна, и он бы не доверял заявлениям Тирасполя и российского посольства.

"Мы не владеем реальными цифрами. Учитывая творческий подход, который применяют в Тирасполе, можно допустить, что их могли нарисовать и больше. Я даже удивлен, что пока это только 36 тысяч", – отметил чиновник.

"Это пропагандистская акция, направленная на то, чтобы "уравновесить" активное движение к реинтеграции Молдовы", – добавил Кивер.

Напомним, в мае правитель РФ подписал указ о возможности для жителей Приднестровья получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

В Кишиневе после этого отметили, что такие российские предложения имеют свои риски – в частности, с приобретением российского гражданства приднестровцы рискуют получить повестку и оказаться на войне.

2 июня в так называемом МИД непризнанного региона заявили, что упрощенным получением российского гражданства заинтересовались 36 тысяч приднестровцев; идентичные цифры назвали в посольстве РФ.