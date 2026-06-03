Школы Литвы третий день подряд получали сообщения о "минировании"

Третий день подряд литовские школы получают письма с угрозами, которые в стране называют гибридной атакой.

Об этом заявил Дарюс Бута, советник Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУК), передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, в среду более 50 учебных заведений в разных муниципалитетах получили сообщения с угрозами.

"Сегодня уже третий день подряд продолжаются гибридные атаки против Литвы. Поскольку наши ведомства готовы, мы работаем отдельно со всеми муниципалитетами, образовательными и другими учреждениями", – сообщил советник НЦУК.

"Мы получили сообщения из самых разных регионов. Согласно последним данным Единого центра помощи, на данный момент поступило 55 сообщений, но, вероятно, не все учреждения сообщают", – сказал Бута.

По его словам, несмотря на то, что сообщения с угрозами больше не производят на общество такого эффекта, чтобы парализовать обычные процессы, НЦУК и другие ответственные учреждения страны продолжают скоординированную работу.

"Эти запугивания больше не влияют на привычную жизнь нашего общества, и, не желая уделять дополнительное внимание нашим врагам, которые осуществляют эту гибридную атаку, мы работаем скоординировано, совместными усилиями, спокойно и не запугивая наше общество", – подчеркнул советник НЦУК.

Между тем министр образования, науки и спорта Раминта Поповене заверила, что школы были заранее готовы к подобным ситуациям. Поэтому, по ее словам, они смогли без напряжения отреагировать на сообщения с угрозами.

С начала государственных выпускных экзаменов в школах по всей стране ежедневно поступают письма с угрозами о якобы заминированных зданиях. В Департаменте полиции заявили, что сообщения из школ регистрируются и информация проверяется, но реальной угрозы пока не обнаружено.

В конце апреля фальшивые сообщения о "заминировании" массово получили школы в Черногории.

Осенью 2025 года в Польше задержали вероятных виновников сотен сообщений о якобы заложенной взрывчатке.