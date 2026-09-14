Вибори у Швеції: партії опозиції перемагають з незначним відривом

За підрахунками 94% голосів на парламентських виборах у Швеції, лідирують партії опозиції; найбільше отримують соціал-демократи на чолі з Магдаленою Андерссон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Станом на 5 ранку за шведським часом було опрацьовано 94% голосів на виборах до Риксдагу, ці попередні результати вказують на перемогу опозиції – але все ще без визначеності, що формальним переможцям – соціал-демократам на чолі з Магдаленою Андерссон – вдасться сформувати уряд навколо себе. Партія лідирує з 28,1% голосів.

На другому місці – "Помірковані" на чолі з чинним прем’єром Ульфом Крістерссоном з 19,9%.

На третьому місці – правопопулісти "Шведські демократи" з 17,6%.

Наступні позиції зайняли Ліва партія (8,2%), центристи (7,1%), Християнські демократи (6,2%), Зелена партія (6,1%) та Ліберали (5,4%).

За такого розподілу голосів Магдалена Андерссон із ймовірними коаліційними партнерами (центристами, зеленими й лівими) отримала би 176 мандатів у Риксдагу, а так звані партії Tidö чинної коаліції разом зі "Шведськими демократами" – 173.

Кілька місяців тому соцопитування пророкували більш впевнену перемогу опозиції, проте останнім часом відрив між потенційним опозиційним блоком і партіями Tidö почав скорочуватися.

Крістерссон та інші партії урядової коаліції, нагадаємо, заявляли про готовність запросити до уряду "Шведських демократів" (які досі давали підтримуючі голоси, але формально не входили у коаліцію), що стало би першою участю в уряді цієї суперечливої політсили.

Детальніше про можливу зміну влади у Швеції читайте у статті "Вибори у друзів України".