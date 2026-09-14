В МВС Польщі дали поради мешканцям прикордоння через зростання загрози з боку РФ

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі озвучив поради для мешканців країни у прикордонних громадах на випадок реальної загрози з повітря – на тлі подій останніх днів, коли РФ зосередила удари на західних областях України та вперше вдарила впритул до КПП на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Заступник очільника МВС Польщі Чеслав Мрочек констатував, що Росія посилює тиск на Україну і зараз намагається серйозно порушити логістику по всій території країни, що відображається активізацією ударів по залізниці та КПП на кордоні.

"Це спроби ізолювати Україну, перериваючи логістичні шляхи, дороги, зриваючи постачання і зброї, і товарів", – сказав Чеслав Мрочек.

Він зазначив, що активізація російських ударів по західних областях України посилює загрозу для Польщі. "Якщо є удари за два кілометри від польського кордону, це дуже збільшує ризики і для нас", – сказав Мрочек.

"Ми посилюємо моніторингові спроможності польського війська та спроможність боротися з цими повітряними цілями", – зазначив заступник міністра.

Мрочека запитали, як діяти полякам у прикордонні у разі реальної повітряної тривоги – особливо там, де укриттів немає. Він порадив звернутись до спеціального застосунка з рекомендаціями, зазначивши, що поради залежать від будинку та від того, чи йдеться про приватний сектор, чи багатоквартирні будинки.

"Якщо це приватні будинки – пріоритетним місцем для укриття є гараж або підвал. Придатні приміщення є і в багатоквартирних будинках", – сказав Мрочек, додавши, що варіантом є також кімната "за двома стінами".

"Перед нами стоїть велике завдання з будівництва місць для укриття", – додав він.

Нагадаємо, 13 вересня під ударами РФ опинилася АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ", також поцілили у локомотив потяга "Укрзалізниці", що стояв за 2 км від кордону. Невдовзі перед ударами тим самим маршрутом кордон перетинав поїзд з іноземними гостями.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після подій скликав термінову нараду. Він заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.