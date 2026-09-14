У Франції підготували новий проєкт щодо заборони соцмереж для дітей

Французький уряд підготував перероблений проєкт закону про заборону використання соціальних мереж дітьми після того, як попередній закон був визнаний неконституційним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав президент Франції Емманюель Макрон.

Президент нагадав, що після рішення Конституційної ради, яка заблокувала заборону на користування соціальними мережами дітьми віком до 15 років, він доручив уряду знайти рішення, яке "відповідало б зауваженням Ради та європейському законодавству".

"Це вже зроблено. Після ретельної технічної роботи уряд сьогодні, через місяць після рішення Ради, надсилає до (Європейської) Комісії новий документ", – зазначив він.

За словами Макрона, подібний захист "має стати нормою для всіх європейських дітей".

"Завдяки рішучості голови Європейської комісії, парламентарів та підтримці багатьох європейських держав, які поділяють нашу позицію, я радію, що захист неповнолітніх в інтернеті відтепер є пріоритетом нашої Європи та лежить в основі напрямків діяльності на початку цього робочого року. Франція надасть усю необхідну підтримку, виявляючи вимогливість і рішучість", – підкреслив він.

ЗМІ також повідомляли, що Макрон звернувся до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням підготувати європейський законодавчий акт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами.