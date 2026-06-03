США подтвердили намерения уменьшить вклад в модель сил НАТО

Представители Пентагона сообщили союзникам, что США скорректируют свой вклад в модель сил НАТО в соответствии с направлениями распределения нагрузки, определенных в Стратегии национальной обороны 2026 года, и видение НАТО 3.0.

Об этом говорится в сообщении Европейского командования Вооруженных сил США от 3 июня, передает "Европейская правда".

Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби возглавляет эту инициативу, чтобы обеспечить, что Европа возьмет на себя основную ответственность за собственную конвенционную оборону в ответ на угрозы безопасности, с которыми она сталкивается. Александр Велез-Грин, начальник штаба и старший советник заместителя министра обороны по вопросам политики, сообщил об этом союзникам во время встречи должностных лиц по вопросам оборонной политики в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 22 мая.

"В модели сил НАТО существовала нездоровая взаимозависимость от американских вооруженных сил", – отметил командующий Европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM) генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

"Президент Трамп, министр Хегсет и другие четко заявили, что это должно измениться, и это изменится. Потенциальная реальность одновременных конфликтов на нескольких театрах военных действий требует этого", – добавил он.

Гринкевич также отметил, что это изменение укрепит оборонные планы Альянса, сделав их более реалистичными и гарантируя, что НАТО не будет чрезмерно полагаться на американские силы, необходимые для поддержания сдерживания в других регионах и реагирования в случае других глобальных чрезвычайных ситуаций.

Гринкевич, который также занимает должность Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR), отметил, что это изменение координировалось между его двумя командованиями – USEUCOM и Верховным штабом ОВС НАТО в Европе (SHAPE) – в течение многих месяцев.

"Две сферы, в которых Канада и европейские члены Альянса могут активизировать свои усилия сейчас и в ближайшей перспективе – по мере того, как Соединенные Штаты сокращают силы, вовлеченные в модель сил НАТО в Европе, и переориентируют их в другие направления, – это пилотируемые и беспилотные самолеты, а также военные корабли", – сказал он.

Союзники вновь обсудили этот вопрос на этой неделе в SHAPE в бельгийском Монсе во время конференции по вопросам формирования сил, состоявшейся 2-3 июня под председательством британского маршала авиации сэра Джонни Стрингера, заместителя Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

"SHAPE продолжает сотрудничать с союзниками, чтобы компенсировать сокращение американских возможностей", – сказал Гринкевич.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", что не будет "базироваться на зависимости" Европы от Америки.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил за создание Европейского оборонного союза, который позволит странам ЕС взять ответственность за собственную оборону.