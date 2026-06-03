Германия не смогла получить место непостоянного члена Совбеза ООН

Попытка Германии получить место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН потерпела неудачу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Как сообщила председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок, во время выборов, состоявшихся в Нью-Йорке, Федеративная Республика Германия уступила Португалии и Австрии уже в первом туре.

Германия входила в состав Совета Безопасности шесть раз, в последний раз – в 2019 и 2020 годах. Обычно Берлин выдвигает свою кандидатуру в Совет Безопасности раз в восемь лет. По словам дипломатов, Германия еще никогда ранее не терпела неудачу в борьбе за место.

Германия получила лишь 104 голоса. Для необходимого двухтрехпроцентного большинства потребовалось бы 127 голосов, отметила Бербок. Португалия получила 134 голоса, а Австрия – 131.

Для канцлера Фридриха Мерца и его министра иностранных дел Йогана Вадефуля это поражение также является значительным ударом по их усилиям позиционировать Германию как ключевого игрока на международной арене сильнее, чем это было в последние годы.

Кандидатура Германии с самого начала оказалась в сложных обстоятельствах: Берлин вступил в избирательную кампанию только в 2020 году, позже Лиссабона и Вены. Кроме того, позиция Германии по поводу войны в Газе вызвала критику, как и ее сдержанная реакция на израильское нападение на Иран и действия США в Венесуэле.

Совет Безопасности – единственный орган ООН, который может принимать юридически обязательные решения, такие как введение санкций и санкционирование применения силы. В его состав входят пять постоянных членов с правом вето: Великобритания, Китай, Франция, Россия и Соединенные Штаты.

Остальные 10 членов избираются, причем ежегодно в состав Совета входят пять новых членов. В этом году один член представляет Африканскую группу, один – Латиноамериканскую и Карибскую группу, один – Азиатско-Тихоокеанскую группу и два – Западноевропейские и другие страны.

Зимбабве заменит Сомали, Тринидад и Тобаго заменит Панаму, а Португалия и Австрия заменят Данию и Грецию. Филиппины и Кыргызстан соревнуются за место Пакистана.

Напомним, в сентябре 2025 года бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок официально вступила в должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН в начале июня после того, как она получила необходимое большинство в 167 голосов.

После этого она сложила свой мандат депутата Бундестага от Партии зеленых.