У Чехії обвалилась підтримка однієї з партій в уряді Бабіша: вже не пройшли б у парламент

Популістська партія "Автомобілісти за себе", що входить до керівної коаліції у Чехії та уряду Андрея Бабіша, у разі проведення виборів у травні не здолала б прохідний бар’єр.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Якби вибори до парламенту Чехії проходили у травні, керівна партія Андрея Бабіша ANO отримала б 35,5% голосів і стала переможцем зі значним відривом від решти, свідчить опитування Median.

Ліберальна STAN, яка в опозиції, отримала б 14.5%, правоцентристи ODS – 12%.

Піратську партію підтримали б 8,5%, популістську SPD чинного спікера парламенту Томіо Окамури – 6,5%.

"Автомобілісти за себе" отримали б 3,5%, що менше прохідного бар’єра.

Статистична похибка становить 1,5 відсоткового пункта для більших партій і 3 – для менших.

Нагадаємо, на початку роботи уряду Бабіша між коаліцією та президентом Петером Павелом виник тривалий конфлікт через небажання останнього призначати до уряду скандального представника "Автомобілістів" Філіпа Турека.

Зараз між Бабішем і Павелом триває конфлікт щодо представництва країни на саміті НАТО.

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