В Чехии рухнула поддержка одной из партий в правительстве Бабиша: уже не прошла бы в парламент

Популистская партия "Автомобилисты за себя", входящая в правящую коалицию в Чехии и правительство Андрея Бабиша, в случае проведения выборов в мае не преодолела бы проходной барьер.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Если бы выборы в парламент Чехии проходили в мае, правящая партия Андрея Бабиша ANO получила бы 35,5% голосов и стала бы победителем со значительным отрывом от остальных, свидетельствует опрос Median.

Либеральная партия STAN, находящаяся в оппозиции, получила бы 14,5%, правоцентристы ODS – 12%.

Пиратскую партию поддержали бы 8,5%, популистскую SPD действующего спикера парламента Томио Окамуры – 6,5%.

"Автомобилисты за себя" получили бы 3,5%, что меньше проходного барьера.

Статистическая погрешность составляет 1,5 процентных пункта для крупных партий и 3 – для мелких.

Напомним, в начале работы правительства Бабиша между коалицией и президентом Петром Павелом возник затяжной конфликт из-за нежелания последнего назначать в правительство скандального представителя "Автомобилистов" Филипа Турека.

Сейчас между Бабишем и Павелом продолжается конфликт по поводу представительства страны на саммите НАТО.

Читайте об этом в статье Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к "орбанизации" Чехии.