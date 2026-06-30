Вучич объяснил свое заявление о "последних днях" на посту президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербские граждане могут ожидать его отставки в конце июля, но это решение будет зависеть от руководства "некоторых политических партий" и "его энергии".

Заявление сербского президента приводит Danas, сообщает "Европейская правда".

Вучич отметил, что какое бы решение он не принял, "это будет прозрачно, как и в случае объявления о моей отставке, и ни для кого не станет неожиданностью".

Сербский президент еще раз подчеркнул, что выборы состоятся вскоре – по его словам, в течение ближайших трех-четырех месяцев.

"Если мои соратники попросят меня баллотироваться или быть кандидатом на пост премьер-министра, и если я этого захочу, я не буду этого скрывать, а объявлю об этом", – сказал Вучич.

Вучич отметил, что его всегда избирали на те должности, которые он занимал, и что, помимо законности, он также стремился к легитимности, поскольку считает это сутью демократии.

"И я не откажусь от этого. А если народ решит иначе, то так и будет", – заявил он, добавив, что поздравит любого соперника, который победит его на выборах.

Недавно Вучич выступил с речью перед парламентом, подтвердив давнее заявление, что планирует подать в отставку.

Он отметил, что "возможно последний раз" обращается к депутатам как президент и это его "последние дни и недели на посту президента".

Напомним, этому заявлению Вучича предшествовали длительные и масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся с декабря 2024 года. Это произошло после того, как 16 человек погибли в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Нови-Сад.

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