Литва перебере командування групою НАТО з протимінної діяльності

У вівторок в литовському місті Клайпеда відбудеться церемонія передачі командування 1-ю постійною групою НАТО з протимінних заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Командування військово-морською групою НАТО змінюється кожні шість місяців, і тепер керівництво переходить до Литви.

Литовські військові зазначили, що це є важливим кроком для ВМС країни.

Чотири постійні військово-морські групи підпорядковуються Об’єднаному морському командуванню НАТО.

Основу групи протимінних заходів складають міношукачі та тральщики, тоді як інші групи укомплектовані фрегатами та іншими бойовими кораблями.

Нагадаємо, у лютому Центр фізичних і технологічних наук Литви розробив та успішно протестував систему виявлення сигналів корабельних радіолокацій у Балтійському морі, яка стане засобом для розпізнавання невідомих суден.

Повідомляли також, що Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.