Литва примет на себя командование группой НАТО по противоминной деятельности
Во вторник в литовском городе Клайпеда состоится церемония передачи командования 1-й постоянной группой НАТО по противоминным мероприятиям.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Командование военно-морской группой НАТО меняется каждые шесть месяцев, и теперь руководство переходит к Литве.
Литовские военные отметили, что это важный шаг для ВМС страны.
Четыре постоянные военно-морские группы подчиняются Объединенному морскому командованию НАТО.
Основу группы противоминных мероприятий составляют миноискатели и тральщики, тогда как другие группы укомплектованы фрегатами и другими боевыми кораблями.
Напомним, в феврале Центр физических и технологических наук Литвы разработал и успешно протестировал систему обнаружения сигналов корабельных радиолокаций в Балтийском море, которая станет средством для распознавания неизвестных судов.
Сообщалось также, что Румыния и Болгария продвигаются в создании хаба безопасности для контроля перевозок на Черном море, чтобы в том числе выявлять потенциальные маршруты для "теневого флота" России.