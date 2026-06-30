У Нідерландах в 2025 році третій рік поспіль знизилась кількість іммігрантів

За 2025 рік до Нідерландів прибуло менше людей, ніж у 2024 році, така тенденція спостерігається третій рік поспіль.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", такі цифри оприлюднило статистичне відомство Нідерландів.

За 2025 рік до Нідерландів прибуло на 8 тисяч іммігрантів менше, ніж у 2024 році.

Це третій рік поспіль, коли показник знижується – після того, як з 2006 року він зростав практично щорічно з піком у 2022 році, коли в країні оформили тимчасовий захист тисячі українців.

Всього у 2025 році приїхало 309 тисяч людей, з них половина – з країн, що не входять до ЄС і Європейської економічної зони, 37% – з ЄС та Європейської економічної зони. 14% вже мали громадянство Нідерландів – здебільшого це нідерландці, які тривалий час жили за кордоном і вирішили повернутись.

Шукачів притулку прибуло близько 35 тисяч, що на понад 4 тисячі менше, ніж попереднього року. Вони склали приблизно 11% усіх іммігрантів, які почали жити у Нідерландах у 2025 році.

Також продовжила зменшуватися частка висококваліфікованих фахівців з-за меж ЄС, які приїздять працювати, – з 2022 року чисельність новоприбулих скоротилась майже удвічі. У 2025 році таких було приблизно 14 тисяч осіб.

Імміграція до Німеччини також різко скоротилася у 2025 році.

Нагадаємо, Швейцарія на референдумі відхилила ідею обмежити чисельність населення 10 мільйонами.