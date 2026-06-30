В Нидерландах в 2025 году третий год подряд снизилось количество иммигрантов

За 2025 год в Нидерланды прибыло меньше людей, чем в 2024 году, такая тенденция наблюдается третий год подряд.

Как сообщает NOS, пишет "Европейская правда", такие цифры обнародовало статистическое ведомство Нидерландов.

За 2025 год в Нидерланды прибыло на 8 тысяч иммигрантов меньше, чем в 2024 году.

Это третий год подряд, когда показатель снижается – после того как с 2006 года он рос практически ежегодно с пиком в 2022 году, когда в стране оформили временную защиту тысячи украинцев.

Всего в 2025 году приехало 309 тысяч человек, из них половина – из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, 37% – из ЕС и Европейской экономической зоны. 14% уже имели гражданство Нидерландов – в основном это нидерландцы, долгое время жившие за границей и решившие вернуться.

Просителей убежища прибыло около 35 тысяч, что более чем на 4 тысячи меньше, чем в предыдущем году. Они составили примерно 11% всех иммигрантов, которые начали жить в Нидерландах в 2025 году.

Также продолжила уменьшаться доля высококвалифицированных специалистов из-за пределов ЕС, которые приезжают работать, а с 2022 года численность новоприбывших сократилась почти вдвое. В 2025 году таких было примерно 14 тысяч человек.

Иммиграция в Германию также резко сократилась в 2025 году.

Напомним, Швейцария на референдуме отклонила идею ограничить численность населения 10 миллионами.