Родина Науседи задекларувала найбільші статки серед топпосадовців Литви

У Литві опублікували дані останніх майнових декларацій топпосадовців країни, згідно з якими найбільш заможною є родина чинного президента Гітанаса Науседи.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

30 червня литовська податкова інспекція оприлюднила дані декларацій топпосадовців країни за 2025 рік.

Згідно з ними, серед високопосадовців країни найзаможнішим є президент Гітанас Науседа та його родина – сукупна вартість їхньої власності сягає понад 1 млн 246 тисяч євро.

Науседа у 2025 років задекларував житлову і нежитлову нерухомість на 386 140 євро, земельні ділянки вартістю близько 311 тисяч євро, автомобіль вартістю 9 000 євро та 28 233 євро заощаджень, а також – трохи більш як 3 000 євро боргу.

Вартість зареєстрованих на першу леді Діану Науседієне об’єктів нерухомості становить близько 323 тисяч євро, земельних ділянок – близько 167 тисяч євро. Окрім того, у декларації вона вказала твори мистецтва, ювелірні вироби та інші цінності, що підлягають декларуванню, на 12 100 євро і майже 19 тисяч євро грошових заощаджень.

Спікер Сейму Юозас Олекас із дружиною задекларували статки на понад 440 тисяч євро.

Родина вже експрем’єрки Інги Ругінене задекларувала статки на 272 тисячі євро, з яких левова частка – нерухомість, земля, цінні папери та інші цінності – у власності її чоловіка. Водночас сама Ругінене зареєструвала лише грошові заощадження у розмірі 67 500 євро.

Раніше повідомляли, що більше десятка євродепутатів не задекларували, що заробили за межами Європарламенту.

А до лідера правопопулістів Британії виникли питання через подарунок у 5 млн фунтів стерлінгів.

Президент США Дональд Трамп у тогорічній декларації вказав дохід на сотні мільйонів доларів від криптовалюти, бізнесу у сфері нерухомості та продажу сувенірної продукції: кросівок, іменних годинників, парфумів та книг, в тому числі Біблій.