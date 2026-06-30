Семья Науседы задекларировала наибольшее состояние среди топ-чиновников Литвы

В Литве опубликовали данные последних имущественных деклараций топ-чиновников страны; согласно им, самой состоятельной является семья действующего президента Гитанаса Науседы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

30 июня литовская налоговая инспекция обнародовала данные деклараций топ-чиновников страны за 2025 год.

Согласно им, среди высокопоставленных должностных лиц страны самым богатым является президент Гитанас Науседа с семьей – совокупная стоимость их собственности достигает более 1 млн 246 тысяч евро.

Науседа в 2025 году задекларировал жилую и нежилую недвижимость на 386 140 евро, земельные участки стоимостью около 311 тысяч евро, автомобиль стоимостью 9 тысяч евро и 28 233 евро сбережений, а также чуть более 3 тысяч евро долга.

Стоимость зарегистрированных на первую леди Диану Науседиене объектов недвижимости составляет около 323 тысяч евро, земельных участков – около 167 тысяч евро. Кроме того, в декларации она указала произведения искусства, ювелирные изделия и другие ценности, подлежащие декларированию, на 12 100 евро и почти 19 тысяч евро денежных сбережений.

Спикер Сейма Юозас Олекас с женой задекларировали состояние на более 440 тысяч евро.

Семья уже экс-премьера Инги Ругинене задекларировала состояние на 272 тысячи евро, из которых большая часть – недвижимость, земля, ценные бумаги и другие ценности – в собственности ее мужа. В то же время сама Ругинене зарегистрировала только денежные сбережения в размере 67 500 евро.

Ранее сообщалось, что более десятка евродепутатов не задекларировали, что заработали за пределами Европарламента.

А к лидеру правопопулистов Британии возникли вопросы из-за подарка в 5 млн фунтов стерлингов.

Президент США Дональд Трамп в прошлогодней декларации указал доход на сотни миллионов долларов от криптовалюты, бизнеса в сфере недвижимости и продажи сувенирной продукции: кроссовок, именных часов, духов и книг, в том числе Библий.