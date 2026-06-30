Премьер Британии анонсировал дополнительные инвестиции в оборону на 15 млрд фунтов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что увеличение военных расходов на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов) будет профинансировано за счет сокращения инвестиционных бюджетов в других сферах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Стармер представил давно ожидаемый план Британии по инвестициям в оборону.

В одном из своих последних шагов на посту премьер-министра он отметил, что некоторые дорожные и энергетические проекты не будут "реализованы согласно плану", чтобы помочь увеличить финансирование обороны до 80 млрд фунтов стерлингов в год до 2029 года.

В своей речи он отметил, что план инвестиций в оборону (DIP), который первоначально ожидался осенью прошлого года, остановит "разрушительное истощение" вооруженных сил, происходившее при правлении консерваторов.

Он отметил, что этот план будет развит его преемником, которым, по общим ожиданиям, станет Энди Бернем. Сам политик пока не прокомментировал этот план.

В своей речи Стармер отметил, что решил не увеличивать государственные заимствования и не сокращать текущие расходы на государственные услуги для финансирования дополнительных инвестиций в оборону.

Вместо этого, по его словам, средства будут привлечены за счет сокращения на 1% бюджетов на долгосрочные инвестиции других правительственных ведомств.

Он заявил, что согласно плану военный бюджет до 2029 года будет увеличен до 2,7% валового внутреннего продукта (ВВП), а это позволит Великобритании выйти на путь достижения основной цели НАТО по оборонным расходам – 3,5% ВВП – до 2035 года.

Дополнительные 15 млрд фунтов стерлингов расходов в течение следующих четырех лет превышают сумму в 13,5 млрд фунтов стерлингов, которую, по сообщениям, обеспечил Джон Хили, в начале этого месяца подавший в отставку с поста министра обороны в знак протеста против этих планов. В то же время эта сумма меньше дополнительных 28 млрд фунтов стерлингов, которые требовали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что план предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов (5,8 млрд евро) на беспилотные летательные аппараты и другие беспилотные системы.

Также сообщалось, что Министерство обороны Великобритании планирует выделить 500 млн фунтов стерлингов (579 млн евро) на трансформацию элитных военных формирований специального назначения.